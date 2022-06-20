СК возбудил уголовное дело после травмирования девочки на карусели в Похвистневе

Ответственные лица не обеспечили безопасную работу детского оборудования Фото: СУ СК России

Следователи возбудили уголовное дело из-за травмирования маленькой девочки на детской площадке в Похвистневе. Малышка пострадала во время катания на карусели. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось в пятницу, 17 июня, возле одного из домов на улице Мичурина. Рука девочки 2020 года рождения попала в проем в центре карусели, который оказался ничем не закрыт. При начале движения ребенку буквально срубило часть пальца. Медики диагностировали у малышки ампутацию первой фаланги среднего пальца правой руки.

- По предварительным данным, причиной произошедшего явилось необеспечение безопасного функционирования детского игрового оборудования, - рассказали следователи.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Аналогичное сейчас расследуют в Сызрани. Правоохранители добросили свидетелей происшествия и назначили проведение необходимых экспертиз.