Арсенал оружия и боеприпасов нашли в гараже на даче на окраине Самары

Полицейские обнаружили автомат Калашникова, пистолет-пулемет и более 630 патронов Фото: скриншот с видео

В СНТ на окраине Самары нашли арсенал оружия и боеприпасов. В качестве склада использовался гараж на территории одной из дач. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области

- Сотрудники полиции обнаружили автомат Калашникова с двумя магазинами, два глушителя, пистолет-пулемет К6-92 и магазин к нему, два оптических прицела, деревянный приклад и более 630 патронов различного калибра, - рассказал начальник пресс-службы облглавка Сергей Гольдштейн.

По данным полицейских, дачный участок принадлежит 39-летнему местному жителю. Ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал. Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. На время следствия суд отправил его под стражу.