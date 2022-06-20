В Самарской области из-за нарушителя, выехавшего на «встречку», перевернулся отечественный автомобиль

Пострадавших доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области нарушитель из-за выезда на встречную полосу столкнулся с отечественным автомобилем. Машина перевернулась в кювете.

Известно, что вечером, 19 июня 2022 года, водитель «ВАЗ 21103» двигался по автодороге «Тольятти-Хрящевка». Автолюбитель хотел быстрее добрать до пункта назначения и выехал на встречную полосу, совершая маневр обгона. Но мужчина не смог справиться с управлением и врезался в автомобиль «Lada Largus», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате столкновения машина «Lada Largus» «вылетела» в кювет и перевернулась. Водитель и женщина-пассажир госпитализированы. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.