В Самаре 16-летняя девочка разбила голову, упав с самоката

ЧП произошло 19 июня 2022 года на улице Советской Армии Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самаре езда на самокате довела 16-летнюю девочку до больницы. Подросток получила серьезные травмы, упав с популярного в последнее время средства передвижения. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

- Все произошло в воскресенье, 19 июня, на улице Советской Армии. Девочка упала с самоката и разбила голову. Ее доставили в одну из городских больниц, - рассказал собеседник.

По предварительным данным, пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Информацию о случившемся передали в правоохранительные органы. Они организовали проверку.