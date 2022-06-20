Дмитрий Богданов рассказал о результатах ПМЭФ-2022 для Самарской области

Новые соглашения и инвестиции помогут экономическому развитию Самарской области

С 15 по 18 июня прошел XXV Петербургский международный экономический форум. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о работе команды региона на мероприятии, а также представил результаты форума для Самарской области.

— По объёму инвестиций, которые подтверждены договоренностями, мы превысили прошлый год. Эта сумма более 70 млрд рублей, — рассказал Дмитрий Богданов. – Например, мы договорились с группой Уралхим об инвестициях в тольяттинский завод «ТоАЗ» более 30 млрд рублей. Средства пойдут как на развитие бизнеса, так и на развитие логистических цепочек, что крайне важно в сегодняшних условиях.

Самарская область также продолжает сотрудничество с компанией Феррони — на форуме было подписано соглашение о строительстве новой школы в Тольятти с объемом инвестиций в более 400 миллиардов рублей. Группа РЕНОВА проведет модернизацию сетей в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Компания НОВАТЭК построит завод по производству сжиженного природного газа и современных заправочных станций. "ПроШкола" проинвестирует в строительство сразу трех новых школ в Самаре и Тольятти.

Как рассказал министр, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова вся команда региона работает над привлечением комплексных застройщиков. На форуме состоялись встречи с тремя крупнейшими российскими застройщиками, на которых стороны обсудили комплексные проекты в Самаре и Тольятти. Объем инвестиций обсуждаемых проектов превышает 430 млрд рублей.

Напомним, что также на форуме состоялись десятки встреч и переговоров с иностранными партнерами. С представителями Египта, Китая, ОАЭ, Индии, Бразилии, Турции, Кувейта, Ирана, Камеруна, Танзании, Нигерии заключили ряд полезных соглашений и обсудили дальнейшие планы экономического развития региона.