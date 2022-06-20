В Самаре более 80% работников не против уйти работать к конкурентам

Многие готовы поменять место работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за 11 лет сотрудники стали менее принципиальными в вопросах перехода на работу к конкурентам. Теперь почти 80% не видят в этом ничего зазорного.

Согласно опросу онлайн-сервиса SuperJob, 82% респондентов готовы пойти на такой шаг, при определенных условиях: близость офиса к дому, наличие компенсационного пакета и возможность карьерного роста. Отмечают, что только 4% опрошенных ни за что не согласились бы уйти к конкурентам. По их мнению, такой поступок выглядит непорядочно.

Перейти в другую компанию чаще готовы мужчины – 85% против 81% женщин. Независимо от условий горожане, зарабатывающие менее 50 тысяч рублей, готовы уйти со своего места работы.