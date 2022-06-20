В Тольятти заметили плывущий по реке ретро-автомобиль «Волга»

Машину поставили на понтоны и спустили на воду / Фото: vk.com/dtp_sam

В минувшие выходные на Волге в Тольятти заметили необычный аппарат. Компания смельчаков устроила заплыв по реке на ретро-автомобиле ГАЗ-24. Очевидцы поделились в соцсетях фото.

На снимке видно, что «Волга» установлена на понтон. Сзади конструкция оснащена двумя моторами. Интернет-пользователи шутят, что это новая разработка АВТОВАЗа — спасение от пробок на дорогах.

На самом деле аппарат создали ребята из KalashCustom. Они занимаются тюнингом авто. Данный проект называется «Волга-на-Волге». Они обскакали самого Илона Маска. Не так давно он объявил о создании плавающей «Теслы» из будущего. А парни из Тольятти уже воплотили свою задумку в жизнь и вовсю ее испытывают.

По словам разработчиков, они собрали два понтона длиной около 7 метров и установили на них «Волгу». Колеса у авто пришлось убрать. Также машина лишилась крыши. Вместо нее сделали люк-шторку, чтобы в случае ЧП быстро выбраться наружу. Планируется, что конструкция сможет развить скорость до 120 км/ч.