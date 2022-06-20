Зашел в реку и не вернулся: под Тольятти в Волге утонул мужчина

На место ЧП выезжали полицейские и водолазы / Фото: Происшествия Тольятти

В воскресенье, 19 июня 2022 года, на реке Волге под Тольятти произошло ЧП. В поселке Приморский Ставропольского района утонул мужчина. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- 45-летний мужчина решил искупаться. Зашел в воду, но уже не вышел. Отдыхающие на берегу люди забили тревогу и вызвали спасателей, - сообщает группа «Происшествия Тольятти».

Вскоре на место прибыли водолазы. Они обследовали водоем и нашли мужчину. По предварительным данным, его тело находилось примерно в 30 метрах от берега на глубине около 2,5 метров. На пляже остались личные выше погибшего, в том числе начатая бутылка водки. В обстоятельствах гибели тольяттинца предстоит разобраться правоохранителям.