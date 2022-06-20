В Тольятти женщина прописала в своей «резиновой» квартире 18 мигрантов

Злоумышленница понесет уголовную ответственность. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Центральном районе Тольятти местная жительница зарегистрировала в своей «резиновой» квартире 18 иностранных граждан. За незаконную постановку на учет она получала денежное вознаграждение.

Сотрудники полиции неоднократно предупреждали подозреваемую об ответственности, но она игнорировала требования. Женщина поставила мигрантов на учет и не собиралась предоставлять помещение для дальнейшего проживания. Официально женщина нигде не работала, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности. После задержания она признала свою вину. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Ей грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.