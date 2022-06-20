В Самаре по поручению мэра проверят безопасность детских площадок

Проверка коснется горок, качелей и каруселей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава Самары поручила главам внутригородских районов провести инвентаризацию детских площадок. Об этом Елена Лапушкина сообщила в своем телеграмм-канале.

Проверка затронет любимые детские аттракционы - качели, карусели, горки. Районным властям предстоит оценить их соответствие всем требованиям безопасности. Сообщать о каких-либо повреждениях конструкций могут и сами горожане.

- Сейчас каникулы, дети проводят максимум времени на улице. Если, по вашему мнению, какие-то аттракционы не соответствуют требованиям безопасности – качели шатаются, повреждены конструкции – пожалуйста, сообщайте об этом. Вконтакте открыты комментарии и личные сообщения всех глав, вы также можете писать об этом на моей странице, - отметила Елена Лапушкина.