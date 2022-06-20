Тусовка всего за 32 рубля: в Тольятти устроили зажигательные танцы в троллейбусе

Энергичные танцы в общественном транспорте удивили горожан Фото: скриншот с видео

Тольятти решил побороться за звание самого тусовочного города страны. Теперь в Автограде устраивают зажигательные танцы не только в клубах, но и в троллейбусах. Местные жители засняли на видео, как мужчина и женщина пустились в пляс прямо в салоне электротранспорта. Ролик опубликовали в понедельник, 20 июня 2022 года, в паблике «Типичный Тольятти».

На кадрах видно, что все происходит вечером. За окном — темнота, а в троллейбусе ярко горит свет. Мужчина и женщина энергично двигаются на средней площадке и активно машут руками. Горожане шутят в соцсетях, что это водитель и кондуктор решили таким образом отметить окончание смены либо чей-то день рождения.

— Катайтесь на тольяттинских троллейбусах, лучшие тусовки только у нас! И стоит все это удовольствие всего-то 35 рублей, — прокомментировала одна из жительниц Тольятти. При этом ее сразу же поправили: «За 35 рублей будете в маршрутках прыгать. В муниципальном троллейбусе — всего за 32».