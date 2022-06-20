Самарец ответит перед судом за осквернение Вечного огня на площади Славы

Вандалу может грозить миллионный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет Фото: СУ СК России

В Самаре скоро предстанет перед судом 29-летний местный житель. Молодого человека обвиняют в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, вечером 7 апреля 2022 года самарец пришел на площадь Славы и осквернил Вечный огонь у горельефа «Скорбящей Матери-Родине». Свои действия, которыми он оскорбил память защитников Отечества, молодой человек снимал на камеру смартфона. В дальнейшем он распространил ролик через один из мессенджеров.

Подозреваемого задержали и на время следствия отправили под стражу. На допросе он признал свою вину и извинился за содеянное. Скоро уголовное дело направят на рассмотрение в суд. Самарцу может грозить штраф от 2 до 5 млн рублей, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.