В Самаре за 45 млн. рублей продают «дом с алыми парусами» на ул. Венцека

Необычное здание находится в историческом центре города Фото: Авито.

Владелец известного в Самаре «дома с алыми парусами» решил продать объект. Необычное здание, расположенное в историческом центре города, оценили в 45 млн. рублей.

- Общая площадь дома составляет 339,5 квадратных метра. Первый и часть второго этажа здания используются под кафе с VIP залом и производственной кухней. На втором этаже также присутствуют медицинские кабинеты, - следует из объявления.

Владелец поделился вариантами дальнейшего использования объекта. По его мнению, в здании можно открыть ресторан, кафе, пекарню, либо клуб, бутик или гостиницу.

Напомним, «дом с алыми парусами» расположен на пересечении улиц Венцека и Алексея Толстого. Когда-то здесь находилось кафе «Ассоль» - отсюда и алые паруса. Сейчас заведение уже не работает.