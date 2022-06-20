В Тольятти ребенку, получившему травму в детском саду, выплатят 150 тысяч рублей

Суд удовлетворил иск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Автозаводском районе Тольятти ребенок в детском саду получил травму на прогулке. Мама малыша обратилась в суд.

По данным прокуратуры Самарской области, в медучреждении несовершеннолетнему поставили диагноз – закрытый перелом костей носа, который отнесли к легкой степени тяжести. После происшествия правоохранители провели проверку в детском саду, двух воспитателей привлекли к дисциплинарной ответственности.

В интересах ребенка направили исковое заявление о взыскании с организации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора. Пострадавшему малышу должны выплатить компенсацию в размере 150 тысяч рублей.

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