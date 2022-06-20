В Самарской области в СИЗО пытались передать мазь с сюрпризом

Найденное в тюбиках вещество передали на экспертизу / Фото: УФСИН по Самарской области

В Сызрани начали проверку из-за посылки, которая поступила в следственный изолятор № 2. В коробке нашли три тюбика лечебной мази, а в ней — сюрприз, который очень напоминает наркотическое вещество.

— Посылка полагалась одному из подследственных. При досмотре в тюбиках из-под мази были обнаружены три свертка с растительным веществом неизвестного происхождения серо-зеленого цвета, — сообщили в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

Находку передали на экспертизу. Если специалисты подтвердят, что данное вещество — наркотическое, то в отношении местного жителя возбудят уголовное дело. Ему может грозить реальный срок лишения свободы.