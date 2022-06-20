Медикам Тольяттиазота вручили благодарности от Самарской губернской думы

Награды от Самарской губернской думы за вклад в развитии медицинской отрасли вручил депутат областной думы Михаил Маряхин.

16 сотрудников корпоративной медсанчасти №7 предприятия Тольяттиазот получили благодарности в преддверии Дня медика. Награды от Самарской губернской думы за вклад в развитии медицинской отрасли вручил депутат областной думы Михаил Маряхин. Сотрудники учреждения получили заслуженные награды за профессионализм и многолетний труд.

Старшая медицинская сестра медсанчасти Любовь Фурсал была отмечена медалью Луки Крымского за вклад в борьбу с пандемией. Она удостоилась награды от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Также памятные знаки «За служение людям» от главы региона получили 3 сотрудника корпоративного санатория ТОАЗ «Надежда».

— Медсанчасть №7 – одно из лучших корпоративных медучреждений города. Его сотрудники много лет самоотверженно трудятся на благо людей. Хочется пожелать его сотрудникам дальнейших успехов, крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия, — отметил депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин.