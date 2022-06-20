«Грозы и 30-градусная жара»: самарцам рассказали, какую погоду ждать в конце июня 2022 года

Пока погода явно оставляет желать лучшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До конца первого месяца лета остается около двух недель, а настоящей летней погоды жители Самарской области пока так и не увидели. Дожди, пришедшие в регион в конце мая, отступали на несколько дней. Однако порадоваться жаре толком не удалось: летнее ненастье вернулось в понедельник, 20 июня. Синоптики рассказали, сколько продлится непогода и когда стоит ждать по-настоящему летнее тепло.

Согласно прогнозу Приволжского УГМС, на этой неделе дожди и грозы в регионе сохранятся. Температура воздуха при этом также будет высокой - днем она будет варьироваться от 22 до 25 градусов. А 22 июня 2022 года столбик термометра поднимется до отметки в +30 градусов по Цельсию.

- До конца рабочей недели погода в регионе будет неустойчивой. Это обусловлено влиянием атмосферного фронта. Местами ожидаются кратковременные грозовые дожди со шквалистым усилением ветра и градом. Температурный фон будет выше своей климатической нормы, - информирует Приволжское УГМС.

Дальнейший прогноз также не обнадеживает - судя по всему, грозы и дожди останутся в регионе до конца месяца. Солнечных дней и стабилизации погодных условий стоит ждать только в июле.