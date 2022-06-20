«Грушинский экспресс» запустят в Самаре с 30 июня 2022 года

Тематический состав будет курсировать на протяжении всего Грушинского фестиваля / Фото: КбшЖД

В следующий четверг, 30 июня 2022 года, в Самаре запустят «Грушинский экспресс». Стилизованный электропоезд отправится с первой платформы вокзала в 11:40 по местному времени. Его пункт назначения — платформа имени Валерия Грушина. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

В первый рейс пассажиры отправятся в компании начальника КбшЖД Вячеслава Дмитриева, руководителей регионального правительства, известных исполнителей и президента Грушинского фестиваля Бориса Кейльмана. По прибытии на платформу запланированы приветственный концерт и заложение капсулы времени с посланием потомкам. Отметим, на площадке построили амфитеатр со сценой. На протяжении всего фестиваля они будут работать в режиме свободного микрофона.

С 30 июня по 3 июля 2022 года электропоезд будет отправляться со станций Самара, Задельная и Жигулевское море. В пути он будет останавливаться на Стахановской, Безымянке, Пятилетке, Средневолжской, Ягодной, Водинской, Старосемейкино, 151 км. Подробнее с расписанием можно ознакомиться здесь.

С 4 июля по 30 сентября «Грушинский экспресс» будет ежедневно курсировать между Самарой и Курумочем. Остановка на платформе Грушина — по выходным. Стоимость проезда до этой станции составит 104,8 рубля за наличку и 98,6 рубля по карте, для детей до 7 лет — бесплатно.