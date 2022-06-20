В Самарской области мужчина устроил стрельбу по соседскому дому

В отношении подвыпившего "охотника" возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в селе Васильевка Безенчуского района было неспокойно. Местный житель — 29-летний мужчина — открыл стрельбу из охотничьего ружья. Он грозился убить 38-летнего жителя Самары. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

— Все произошло поздно вечером 11 июня 2022 года на улице Центральной. Мужчина напился, взял охотничье ружье и вышел во двор своего дома. Там он направил оружие в сторону соседнего дома, в котором находился 38-летний самарец, и выстрелил несколько раз, — рассказал собеседник.

Выстрелы сопровождались угрозами. Подвыпивший селянин обещал убить и сжечь мужчину, к которому у него имелась личная неприязнь. Тот, испугавшись за свою жизнь, вызвал полицию. Насколько известно, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальное наказание, которое ему грозит, — до 2 лет лишения свободы.