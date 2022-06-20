На самарском предприятии установили карантин из-за вспышки заболевания

Болезнь может передаваться от животных к человеку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одно из предприятий Самарской области попало под карантин из-за вспышки опасного заболевания. Речь идет об отделении №1 АО «Берег-Агро», расположенном в селе Тайдаково Шигонского района. Приказ об установлении на территории организации ограничительных мероприятий подготовили в региональном департаменте ветеринарии.

- На территории предприятия обнаружена вспышка бруцеллеза крупного рогатого скота. Установлен карантин. В эпизоотическом очаге запрещено лечить больных животных, а также ввозить и вывозить скот. Под запретом находится ввоз и вывоз молока, заготовка и вывоз кормов. Кроме того, территорию запрещено посещать посторонним, - следует из документации.

Напомним, ранее в Самарской области обнаружили вспышку лейкоза КРС. Эпизоотический очаг был выявлен в Исаклинском районе.