В Самаре 20 июня 2022 года начали сносить крышу ТЦ «Колизей»

Так выглядит "Колизей" в настоящий момент

Снос торгового центра «Колизей» в 15-м микрорайоне Самары уже близится к завершению. На объекте стартовал следующий этап работ. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, как продвигается разрушение старейшего торгового центра города.

В настоящий момент строители приступили к сносу крыши. На кадрах видно, что кровля рушится в один момент, едва техника касается опор здания. Стены со стороны улицы Ташкентской уже исчезли - превратились в строительный мусор. А там, где когда-то был главный вход в ТЦ, отсутствуют практически все конструкции здания.

Отметим, что работы идут быстрыми темпами. Судя по всему, торговый центр сравняется с землей уже в ближайшее время.