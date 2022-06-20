Управляющая компания «Жигулевской долины» стала региональным партнером АНО «АТР»

Соглашение о сотрудничестве подписали АНО «АТР» и областное министерство экономического развития / Фото: технопарк "Жигулевская долина"

Оператор инновационной деятельности Самарской области ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив ЦИК СО» стал региональным партнером Агентства по технологическому развитию. Соответствующее соглашение было подписано между АНО «АТР» и областным министерством экономического развития.

- Сотрудничество с Агентством по технологическому развитию повысит информированность местных производителей о возможностях и программах АТР, а также позволит им своевременно получать необходимую консультационную поддержку и помощь при подаче заявок, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В числе задач АНО «АТР» - помощь предприятиям по внедрению технологических решений мирового уровня, а также создание условий для успешного применения технологий и развитие высокотехнологичной промышленной продукции. Технопарк, в свою очередь, является точкой сбора федеральных и региональных мер поддержки для инновационного бизнеса. Руководитель ГАУ «ЦИК СО» Александр Сергеенко уверен, что сотрудничество будет полезным и выгодным для обеих сторон.

Все нюансы и вопросы дальнейшего взаимодействия партнеры обсудят на онлайн-встрече, которая состоится 28 июня на площадке «Жигулевской долины». В ее рамках с руководством АРТ пообщаются представители инжиниринговых компаний и предприятий Самарской области.