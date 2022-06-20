Самарцев приглашают к участию в акции «Лучи Победы»

Свет прожекторов озарит сразу несколько объектов, в том числе - штурмовик ИЛ-2 Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В пятницу, 24 июня, Самара присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы». Она проходит в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести России. Областная столица примет «Лучи Победы» впервые. В мэрии рассказали, где состоится акция.

- Определены две точки: штурмовик ИЛ-2 и монумент на площади Славы. Мероприятия начнутся с музыкального пролога: два духовых оркестра будут исполнять музыку и марши, звучавшие на Параде в Москве в 1945 году, - рассказала руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова.

Самая красивая часть акции начнется в 22:30 и продлится до 23:00. В этот период прожекторы и осветительные приборы будут освещать небо и сами объекты, рядом с которыми пройдет мероприятие.

Самарцы также могут принять участие в акции. Для этого нужно включить прожекторы в жилых домах. Видео и фото можно размещать в социальных сетях с хэштегом #лучипобеды.