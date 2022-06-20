Появилась дата открытия обновленного «Макдоналдс» в Самаре

Рестораны откроются в старых помещениях, но под новым названием Фото: Архив КП

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка», пришедшая на смену «Макдоналдсу», продолжает открываться по всей стране. 15 июня первые предприятия открылись в Москве, а затем география стала расширяться. В скором времени любимое заведение откроется в Самаре - ждать осталось недолго.

- Сеть «Вкусно и точка» откроется в Самаре 27 июня на улице Полевой. Сейчас в городе набирают персонал. В Тольятти открытие запланировано на 28 июня, - рассказал «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что сеть пережила полную трансформацию - от названия и логотипа до меню. В частности, из наименований любимых блюд исчезла приставка «Мак» - это позволят избежать неверных ассоциаций. Правда, любителей бургеров все же ожидает небольшой сюрприз. Как стало известно 20 июня, «Биг Тейсти» останется в меню, но под другим названием - «Биг Спешл».