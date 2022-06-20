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Происшествия20 июня 2022 17:49

В Самарской области администрация Хворостянского района осталась без крыши из-за ветра

Буря унесла кровлю здания
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Крыша улетела прямо к жилым домам / Фото: oboz.info

Крыша улетела прямо к жилым домам / Фото: oboz.info

Непогода, бушевавшая в Самарской области 20 июня, не на шутку разыгралась в Хворостянском районе. От сильной бури пострадало здание районной администрации - с него слетела крыша.

Хуже всего, ожидаемо, пришлось второму этажу. Именно здесь находится кабинет главы муниципалитета и конференц-зал администрации - они временно остались под открытым небом. Не меньший урон непогода нанесла сельчанам. Кровля отлетела почти на 50 метров прямо к жилым домам. В результате пострадал автомобиль одного из местных жителей, пишет Oboz.info.

Известно, что на месте работали спасатели. О пострадавших в ЧП не сообщается.