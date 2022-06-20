Олег Митяев пригласил россиян на Грушинский фестиваль в Самарской области

До фестиваля остались считанные дни

До 49-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина осталось полторы недели. 30 июня 2022 года фестивальная поляна вновь примет гостей после двухлетнего перерыва. Накануне долгожданного события ко всем любителям бардовской песни обратился художественный руководитель фестиваля Олег Митяев.

- Дорогие друзья, уже совсем скоро, с 30 июня по 3 июля на Мастрюковских озерах состоится Грушинский фестиваль. Будут новые песни, радостные встречи. Очень вас ждем, - сказал Олег Митяев.

Напомним, в этом году для участников фестиваля традиционно откроется ярмарка с фудкортом, будут доступны скважины и бойлеры с питьевой водой. Среди удобств — бесплатные биотуалеты и душ с водонагревателем.

Добраться до поляны можно будет как своим ходом, так и на общественном транспорте. Для гостей запустят «Грушинский экспресс». Стилизованный электропоезд отправится с первой платформы вокзала в 11:40 по местному времени 30 июня 2022 года.