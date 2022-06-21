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Общество21 июня 2022 3:15

В Самаре провели мониторинг минимальных цен на продукты

Жителям рассказали, как сэкономить
Алена ПРОВКИНА
В областном центре проверили цены

В областном центре проверили цены

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты вновь провели ежедневный мониторинг минимальных цен на продовольственные товары. Жителям рассказали, где найти продукты по выгодной цене.

По сообщению городской администрации на 20 июня 2022 года, дешевле всего купить сахар-песок за 69,9 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Картофель – 44,9 рубля/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Масло подсолнечное – 93,99 рубля\литр – в «Магните» Куйбышевского района.

Подобные проверки помогают выявить резкий рост цен и отследить динамику. Вся подробная информация о ценах и адресах указана на официальном сайте мэрии.