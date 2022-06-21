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Происшествия21 июня 2022 4:26

В Самарской области главврач не выплатил подрядчикам более 1 миллиона рублей

Его привлекли к административной ответственности
Алена ПРОВКИНА
Медработник погасил задолженность

Медработник погасил задолженность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Елховской центральной районной больнице Самарской области главный врач вовремя не выплатил подрядчикам крупную сумму. За это его привлекли к административной ответственности.

По данным областной прокуратуры, медработник имел задолженность по оплате исполненных государственных контрактов перед 10 подрядчиками. Он не выплатил сумму в 1 миллион 122 тысячи рублей. В ходе проверки главврач погасил долг в полном объеме.

В отношении руководителя организации возбуждены административные дела. В адрес главврача внесено представление об устранении нарушений.