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Общество21 июня 2022 5:06

Проблемы с документами побудили жителя Тольятти выплатить долг по алиментам почти в 1 миллион рублей

Мужчина вспомнил о ребенке
Алена ПРОВКИНА
Мужчина погасил задолженность перед ребенком

Мужчина погасил задолженность перед ребенком

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти безответственный родитель задолжал ребенку почти 1 миллион рублей. Только запреты и проблемы с документами заставили местного жителя вспомнить о несовершеннолетнем.

По данным УФССП России по Самарской области, мужчина получил запрет на перерегистрацию частного дома из-за крупного долга по алиментам. Он превысил 964 тысячи рублей. Отец долгое время игнорировал необходимость оплаты задолженности. Сотрудники службы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия недвижимости.

Тогда отец вспомнил о ребенке. Местный житель погасил задолженность и отправил платежный документ в отдел судебных приставов.