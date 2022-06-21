Проблемы с документами побудили жителя Тольятти выплатить долг по алиментам почти в 1 миллион рублей

Мужчина погасил задолженность перед ребенком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти безответственный родитель задолжал ребенку почти 1 миллион рублей. Только запреты и проблемы с документами заставили местного жителя вспомнить о несовершеннолетнем.

По данным УФССП России по Самарской области, мужчина получил запрет на перерегистрацию частного дома из-за крупного долга по алиментам. Он превысил 964 тысячи рублей. Отец долгое время игнорировал необходимость оплаты задолженности. Сотрудники службы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия недвижимости.

Тогда отец вспомнил о ребенке. Местный житель погасил задолженность и отправил платежный документ в отдел судебных приставов.