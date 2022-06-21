Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июня 2022 5:22

В Самарской области из-за мотоцикла семейная драма закончилась уголовным делом

Родственники не поделили транспорт
Алена ПРОВКИНА
Мужчина украл у родственника мотоцикл. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина украл у родственника мотоцикл. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В селе Большая Раковка Самарской области местный житель обратился за помощью в полицию. Мужчина сообщил о пропаже мотоцикла.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что транспорт похитили с 5 на 6 июня 2022 года. С учетом износа, мужчина оценил ущерб в 50 тысяч рублей. Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу и осмотрела место происшествия. Оказалось, что мотоцикл стоял во дворе, дверь в который не закрывалась. Мужчина подозревал в угоне своего родственника, ранее уже несколько раз судимого.

Полицейские задержали 22-летнего подозреваемого. Тот признался, что в состоянии алкогольного опьянения решил покататься на мотоцикле родственника, но не успел его вернуть. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.