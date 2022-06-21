Работающие самарцы больше всего боятся увольнения, невыплаты зарплаты и недооцененности

Жители Самары рассказали о главных страхах в работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре работающие жители рассказали о своих главных страхах. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob предоставил данные открытого опроса.

По полученной информации, за последний год страхов по поводу работы стало больше. Часть самарцев – 16% боятся потерять работу. 7% переживают из-за невыплаты или задержки зарплаты. Еще 6% опрошенных беспокоятся из-за недооцененности. Отсутствия перспектив опасаются 4% горожан. 2% испытываю страх из-за нестабильности, отношений в коллективе и обмана со стороны руководства.

Отмечают, что мужчины чаще женщин переживают из-за увольнения и бесперспективности. Для женщин страшнее задержка заработной платы и банкротство предприятия.