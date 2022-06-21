В Самаре отключат горячую воду на 10 улицах с 22 июня до 2 июля 2022 года

В областном центре отключат горячую воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на 10 улицах отключат горячую воду. В областном центре вновь проведут гидравлических испытаний.

По данным ПАО «Т Плюс», ограничат подачу горячей воды по следующим адресам: улица Советской Армии, улица Гагарина, улица 22 Партсъезда, улица Черемшанская, улица Алма-Атинская, улица Олимпийская, улица Боярова, улица Береговая, проспект Кирова, улица Кирова, улица Промышленности. Отключения пройдут с 22 июня до 2 июля 2022 года.

Планируют провести опрессовку тепловых сетей, проверить повышенным давлением теплоноситель. Энергетики предупреждают, что жителям лучше не находиться рядом с трубопроводами и тепловыми камерами.