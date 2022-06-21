Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2022 6:31

Условия увольнения начальника полиции Самары Вячеслава Хомских назвали в МВД

Правоохранителя признали виновным в получении взяток
Анастасия ФИЛАТОВА
Адвокаты Вячеслава Хомских намерены обжаловать приговор

Адвокаты Вячеслава Хомских намерены обжаловать приговор

Фото: СУ СК России

Стало известно, когда Вячеслава Хомских уволят с поста заместителя главы УМВД по Самаре – начальника полиции. Накануне, 20 июня 2022 года, суд признал его виновным в получении взяток от ОПС «Законовские».

– Вячеслав Хомских будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям после вступления приговора суда в законную силу, – сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, следователи установили, что начальник самарской полиции получил от бандитов около 22 млн рублей в качестве взятки. Также они подарили ему автомобиль «Нива». Суд назначил Вячеславу Хомских 10 лет колонии строгого режима и штраф в 89 млн рублей.

Правоохранитель так и не признал свою вину. Его адвокаты намерены обжаловать приговор. Они считают, что доказательства обвинения были сфабрикованы.