Условия увольнения начальника полиции Самары Вячеслава Хомских назвали в МВД

Адвокаты Вячеслава Хомских намерены обжаловать приговор Фото: СУ СК России

Стало известно, когда Вячеслава Хомских уволят с поста заместителя главы УМВД по Самаре – начальника полиции. Накануне, 20 июня 2022 года, суд признал его виновным в получении взяток от ОПС «Законовские».

– Вячеслав Хомских будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям после вступления приговора суда в законную силу, – сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, следователи установили, что начальник самарской полиции получил от бандитов около 22 млн рублей в качестве взятки. Также они подарили ему автомобиль «Нива». Суд назначил Вячеславу Хомских 10 лет колонии строгого режима и штраф в 89 млн рублей.

Правоохранитель так и не признал свою вину. Его адвокаты намерены обжаловать приговор. Они считают, что доказательства обвинения были сфабрикованы.