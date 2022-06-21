В Самарской области еще один пьяный водитель понесет уголовную ответственность

Инспекторы вновь задержали нарушителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пьяный водитель окажется за решеткой. Мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, злостный нарушитель несколько раз отказывался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль на Заводском шоссе, водитель вновь был пьян. Мужчину доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Тогда ему назначили 360 часов обязательных работ и лишение прав на 2 года. Срок ограничения еще не истек, а мужчина вновь сел за руль. Теперь суд приговорил водителя к колонии на срок 1 год и 2 месяца.