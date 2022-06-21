В Самарской области в 4,5 раза снизилось количество пожаров

Уровень пожаров снизился Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошло еженедельное оперативное совещание. Начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко сообщил о сокращении пожаров.

Отмечают, что в период с 6 по 20 июня 2022 года чрезвычайных происшествий в регионе не зафиксировали. Погодные условия поспособствовали сокращению числа природных возгораний. В области в 4,5 раза снизилось количество пожаров. Подчеркивают, что летом риск все еще достаточно высок, поэтому службы работают в режиме максимальной мобилизации.

Также глава МЧС по области отметил, что уже открыто 44 пляжа. Но многие из них до сих пор подтоплены. Любителей пляжного отдыха попросили воздержаться от купания в реке. Температура в Волге составила всего 15-18 градусов.