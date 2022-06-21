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Общество21 июня 2022 8:02

Почти 30% самарцев планируют сменить профессию в этом году

Об этом сообщили аналитики
Алена ПРОВКИНА
Многие самарцы хотят сменить профессию

Многие самарцы хотят сменить профессию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области почти 30% работников думают о смене профессии в текущем году. Об этом сообщила служба исследований hh.ru.

По данным опроса, 29% респондентов в регионе отметили, что в планах у них поменять род деятельности. Чаще всего вероятность смены профессии отмечали представители сфер туризма, гостинично-ресторанного бизнеса, специалисты по продажам и обслуживанию клиентов. 76% опрошенных сообщили, что собираются сменить компанию-работодателя.

Еще 28% респондентов рассказали, что до конца года хотят пройти обучающие курсы, а 20% нацелены на повышение зарплаты. Только 16% участников опроса отметили, что планируют открыть ИП или оформить самозанятость.