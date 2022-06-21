Компания «Трансгруз» распланировала под застройку квартал в центре Самары

Что именно планируется построить на месте старых домов, пока не известно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Самары готовят под застройку еще один квартал. Речь идет об участке в границах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелевых (Пушкина) и Ярмарочной.

Компания «Трансгруз» уже подготовила проект планировки территории. Сейчас в этом квартале находятся несколько старых домов. Объектов культурного наследия там нет. Однако площадка расположена в защитной зоне ОКН «Дом надворного советника А.В. Кавского» (ул. Ульяновская, 75а). Также там находятся ценные градоформирующие объекты – четыре жилых дома и выявленный объект археологического наследия (ОАН) «Культурные отложения исторического центра Самары второй половины XIX-XX веков».

Специалисты УГООКН по Самарской области считают возможным проведение земляных, строительных и хозяйственных работ в данном квартале. Важное условие – застройщик должен соблюсти все мероприятия по сохранности ОАН. Что именно планируется возвести на этой площадке, пока не сообщается.