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Общество21 июня 2022 8:36

Компания «Трансгруз» распланировала под застройку квартал в центре Самары

Сейчас там находятся старые дома
Анастасия ФИЛАТОВА
Что именно планируется построить на месте старых домов, пока не известно

Что именно планируется построить на месте старых домов, пока не известно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Самары готовят под застройку еще один квартал. Речь идет об участке в границах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелевых (Пушкина) и Ярмарочной.

Компания «Трансгруз» уже подготовила проект планировки территории. Сейчас в этом квартале находятся несколько старых домов. Объектов культурного наследия там нет. Однако площадка расположена в защитной зоне ОКН «Дом надворного советника А.В. Кавского» (ул. Ульяновская, 75а). Также там находятся ценные градоформирующие объекты – четыре жилых дома и выявленный объект археологического наследия (ОАН) «Культурные отложения исторического центра Самары второй половины XIX-XX веков».

Специалисты УГООКН по Самарской области считают возможным проведение земляных, строительных и хозяйственных работ в данном квартале. Важное условие – застройщик должен соблюсти все мероприятия по сохранности ОАН. Что именно планируется возвести на этой площадке, пока не сообщается.

Схема планировки квартала под застройку / Фото: Трансгруз

Схема планировки квартала под застройку / Фото: Трансгруз