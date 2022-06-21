Стенд Самарской области на ПМЭФ помог в продвижении продукции местных производителей

На стенде Самарской области были представлены перспективные проекты региона. Фото: Андрей Савельев.

В Самарской области подвели результаты участия делегации региона в XXV Петербургском международном экономическом форуме. Представители министерства экономического развития и инвестиций Самарской области отмечают, что в регион удалось привлечь более 70 миллиардов рублей. Этому в том числе помог и стенд региона, который был ориентирован на продвижение местной продукции.

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что первостепенная задача стенда Самарской области — помощь региональным компаниям выйти на новых заказчиков и контракты. Эксперты уверены, что на ПМЭФ Самарской области со своей задачей удалось справиться. Подробнее рассказали представители компаний-участников, представленных на стенде.

— Находиться на площадке Самарской области было максимально комфортно, здесь были представлены все условия для продуктивной работы даже с таким необычным направлением как у нас. Мы разрабатываем VR-технологии, нам удалось посотрудничать с представителями нефтехимического кластера из Саудовской Аравии и Ирана, — рассказал ведущий специалист компании "ДТФ-КОМ" Александр Печорин.

С этим согласилась генеральный директор компании "Ай Дорс" Алена Маркина. На стенде Самарской области представители показали смарт-дверь.

— Спасибо, что на стенде Самарской области уделили место нашей компании. За несколько дней форума нам удалось получить около 15 крупных заказчиков и заключить контракты на застройку в Крыму и Саудовском Аравии, — сказала Алена Маркина.