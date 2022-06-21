В Тольятти директор лизинговой организации не выплатил сотрудникам более 1 миллиона рублей

Работникам вернули деньги Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти завершено расследование уголовного дела. Директор лизинговой организации не выплачивал сотрудникам заработную плату.

По данным следствия, директор АО «Научно-технический центр» обвиняется в совершение преступлений по статье о частичной невыплате свыше трех месяцев зарплаты. Два года злоумышленник не выплачивал трем сотрудникам заработанные деньги. Сумма долга превысила 1 миллион 100 тысяч рублей, сообщает СУ СК России по Самарской области.

Отмечают, что деньги на счетах компании были, но направлялись на увеличение размера оборотного капитала. Правоохранители смогли добиться погашения задолженности и возмещения гражданам ущерба