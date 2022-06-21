В Самаре 26-летний душегуб связал и убил девушку с сайта знакомств

Погибшая скончалась на месте от полученных травм / Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре будут судить 26-летнего жителя села Волчанка Красноармейского района. Молодого человека обвиняют в убийстве, разбое, похищении паспорта и краже средств с банковского счета. Информацию сообщает СУ СК по Самарской области.

Эта трагическая история прогремела на всю Самарскую область в прошлом году. В июне в одном из общежитий на ул. Ново-Садовой в Самаре была обнаружена мертвой 21-летняя девушка. Подозрения сразу пали на ее знакомого - 26-летнего жителя Красноармейского района.

По версии следствия, девушка познакомилась с молодым человеком на сайте знакомств. Они неоднократно встречались, парень постоянно интересовался ее образом жизни. В результате свидания закончились трагедией.

- 24 июня 2021 года обвиняемый находился с девушкой по месту ее жительства. Он обманом связал ее заранее принесенной веревкой, тем самым подавив сопротивление и лишив возможности двигаться. После этого молодой человек перекрыл жертве доступ кислорода и несколько раз ударил в шею колюще - режущим предметом. Девушка скончалась, - информирует региональное СУ СК.

После жестокой расправы парень похитил имущество своей жертвы, а также банковские карточки и деньги. Кроме того, с помощью ее сотового он перевел на свой счет 50 тысяч рублей.

В данный момент уголовное дело в отношении мужчины передано в суд.

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