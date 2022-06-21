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Общество21 июня 2022 10:36

Самарским волонтерам будут выплачивать компенсации за вред жизни или здоровью

Законопроект об этом уже подготовлен «Единой Россией»
Геннадий ВЕТРОВ
Самарские волонтеры активно помогают жителям Донбасса

Самарские волонтеры активно помогают жителям Донбасса

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Единая Россия» предлагает назначать компенсации за вред жизни или здоровью волонтеров. Средства предлагают выплачивать тем, кто осуществляет добровольческую деятельность на территории РФ и оказывает гуманитарную помощь другим государствам. Соответствующий законопроект уже подготовлен. Он буде единым для всех регионов.

В Самарская области такая деятельность тоже широко развита. Более 40 специалистов-добровольцев с берегов Волги сегодня работают на Донбассе - в городе Снежное. Они помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру и не только.

- Среди волонтеров - врачи, дорожники, строители, водители коммунальной и дорожной спецтехники. В ДНР трудятся медики и педагоги, - говорит координатор волонтерского центра партии Антон Родионов.

Главная цель волонтеров - помочь людям вернуться к нормальной жизни как можно скорее. И радио этого они рискуют своим здоровьем, что, по мнению единороссов, должно оцениваться по достоинству.