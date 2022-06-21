Самарским волонтерам будут выплачивать компенсации за вред жизни или здоровью

Самарские волонтеры активно помогают жителям Донбасса Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Единая Россия» предлагает назначать компенсации за вред жизни или здоровью волонтеров. Средства предлагают выплачивать тем, кто осуществляет добровольческую деятельность на территории РФ и оказывает гуманитарную помощь другим государствам. Соответствующий законопроект уже подготовлен. Он буде единым для всех регионов.

В Самарская области такая деятельность тоже широко развита. Более 40 специалистов-добровольцев с берегов Волги сегодня работают на Донбассе - в городе Снежное. Они помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру и не только.

- Среди волонтеров - врачи, дорожники, строители, водители коммунальной и дорожной спецтехники. В ДНР трудятся медики и педагоги, - говорит координатор волонтерского центра партии Антон Родионов.

Главная цель волонтеров - помочь людям вернуться к нормальной жизни как можно скорее. И радио этого они рискуют своим здоровьем, что, по мнению единороссов, должно оцениваться по достоинству.