В Самаре бесстрашный вор выхватил телефон у женщины из рук в салоне связи

Сотрудники полиции задержали мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции задержали бесстрашного злоумышленника. Прямо в салоне связи мужчина обокрал потерпевшую.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местный житель выхватил у женщины телефон из рук и убежал в неизвестном направлении. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Правоохранители опросили свидетелей, осмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Оказалось, мужчина сдал телефон в ломбард.

Отмечают, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».