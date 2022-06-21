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Происшествия21 июня 2022 10:37

В Самаре бесстрашный вор выхватил телефон у женщины из рук в салоне связи

Смартфон он сдал в ломбард
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции задержали мужчину

Сотрудники полиции задержали мужчину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции задержали бесстрашного злоумышленника. Прямо в салоне связи мужчина обокрал потерпевшую.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местный житель выхватил у женщины телефон из рук и убежал в неизвестном направлении. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Правоохранители опросили свидетелей, осмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Оказалось, мужчина сдал телефон в ломбард.

Отмечают, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».