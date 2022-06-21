В Тольятти лихач с признаками опьянения врезался в столб

Пострадавшего доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Центральном районе Тольятти мужчина врезался в столб. Сотрудники полиции отмечают наличие признаков алкогольного опьянения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, вечером, 20 июня 2022 года, в 17:40 51-летний мужчина превысил скорость и «влетел» в световую опору. Водитель «ВАЗ 2107» получил травмы, его госпитализировали с места происшествия в медицинское учреждение.

По данным автоинспекторов, автолюбитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения. Ему назначили амбулаторное лечение. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.