Второй проект реконструкции Загородного парка в Самаре разработает «ТерНИИгражданпроект»

Популярное место отдыха ждет масштабное обновление Фото: Google. Карты.

Определен подрядчик, который разработает проект реконструкции Загородного парка в Самаре. Необходимую документацию подготовит организация «ТерНИИгражданпроект». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Всего на аукцион было подано три заявки. Одна компания запросила за свои услуги 40,3 млн рублей, другая – 39,5 млн, а третья – 40,7 млн. Именно последняя и стала победителем. Подрядчику дадут 13 месяцев на выполнение всех работ.

Реконструкция Загородного парка должна стартовать осенью 2022 года. Там планируют сделать эко-тропу на 1200 метров, беговую и велодорожку на 3000 метров, амфитеатр на 300 зрительских мест, детские и спортивные площадки, фонтаны, скейт-парк, скалодром и многое другое.

Напомним, в конце 2021 года министерство строительства Самарской области уже искало подрядчика для разработки проекта обновления Загородного парка. Чиновники готовы были заплатить около 30 млн рублей, но победитель аукциона – «ТерНИИгражданпроект» - согласился на 9,2 млн.