В Самарской области за ловлю лещей и карасей двое мужчин понесут уголовную ответственность

Рыбаки заплатят до 500 тысяч рублей за улов. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области правоохранители задержали двух мужчин за незаконной ловлей биологических ресурсов. За лещей и карасей рыбаки понесут уголовную ответственность.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, полицейские в начале июня задержали 33-летнего местного жителя, который при помощи сетей ловил лещей на реке Уса. Отмечают, что ущерб государству составил – 10 тысяч рублей. Также на реке Волга Куйбышевского водохранилища задержали 22-летнего парня, ловившего карасей. Ущерб, причиненный биологическим ресурсам, составил 4 тысячи рублей.

Отмечают, что задержанные нигде не работают. Ранее мужчины не привлекались к ответственности. Теперь в отношении рыбаков возбуждены уголовные дела. Штраф за незаконную ловлю – до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.