В Самаре и Тольятти построят три новые школы с привлечением более 7,5 миллиардов рублей

Соглашение между областным правительством и ООО «ПроШкола» о строительстве школ подписали на ПМЭФ-2022.

Три новые школы построят в Самарской области. Общеобразовательная школа на 1100 мест появится в «Волгаре» Куйбышевского района Самары, «Крутые ключи» в Красноглинском районе Самары на 550 мест, а также общеобразовательная школа для 675 детей и подростков в Автозаводском районе Тольятти. Стоимость строительства оценивается в 7,5 млрд рублей, из которых 3,5 миллиарда рублей будут привлечены из федерального бюджета.

Соглашение между областным правительством и ООО «ПроШкола» о строительстве школ подписали на ПМЭФ-2022. Это сделали первый вице-губернатор - председатель правительства Виктор Кудряшов и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ – генеральный директор, член совета директоров ООО «ПроШкола» Алиса Денисова.

ООО «ПроШкола» – это утвержденный Правительством РФ концессионер, с которым субъектам и муниципальным образованиям возможно заключать концессионные соглашения без конкурса по созданию новых школ в рамках государственной программы по развитию образования. — У нас уже есть опыт реализации объектов первой волны с вводом в 2023 году в микрорайоне Южный город. Стройка идет полным ходом. Мы уверены, что подрядчики не подведут и на новых объектах. И такими же быстрыми темпами спроектируют и начнут строить новые школы, — сказала Алиса Денисова.

Планируется, что новые объекты в Волжском районе Самарской области, Самаре и Тольятти будут введены в эксплуатацию уже в 2023 году.

—Уже в следующем году в Самарской области заработают три новых школы, которые смогут принять более 2300 учеников, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — С компанией «ПроШкола» мы подготовили отраслевой механизм, который теперь могут успешно применять в остальных субъектах страны.