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Общество21 июня 2022 12:09

В России выявили случай заражения сибирской язвой

Инфекцию подхватила жительница Ставропольского края
Анастасия ФИЛАТОВА
Специалисты ищут источник заражения

Специалисты ищут источник заражения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России зафиксировали случай заражения сибирской язвой. Это особо опасная инфекционная болезнь, которая поражает кожный покров, реже легкие и кишечник. Заразу подхватила жительница станицы Рождественская Ставропольского края, пишет ФАН.

По словам губернатора региона Владимира Владимирова, сейчас пациентка находится под наблюдением врачей. Ее жизни ничего не угрожает. Специалисты уже приняли необходимые меры, чтобы не допустить распространение инфекции. В самом подворье сделали дезинфекцию и превентивную антибиотикопрофилактику среди контактных лиц.

Глава Ставропольского края отметил, что в районе организовали вакцинацию сельскохозяйственных животных и постоянное ветеринарное наблюдение. Специалисты ищут источник заражения. В ближайшее время они его найдут.