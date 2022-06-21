Самарчанку оставили без гаражных ворот в Ульяновской области

Чужие ворота прибрал к рукам безработный житель ульяновского поселка Фото: Олег УКЛАДОВ

Полицейские раскрыли дерзкую кражу, жертвой которой стала 56-летняя жительница Самары. Воришка оставил женщину без гаражных ворот. Преступление произошло в поселке Канадей Николаевского района Ульяновской области.

Самарчанка рассказала полицейским, что давно не навещала свой дом. Недавно она приехала и обнаружила пропажу, пишет «КП-Ульяновск». Вскоре стражи порядка вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 57-летний местный житель, который сейчас нигде не работает.

По словам мужчины, в один из дней он ехал по поселку на мотоцикле. Проезжая мимо одного из домов, он заметил металлические ворота. Селянин знал, что там никто давно не живет. Поэтому он решил забрать чужое имущество себе. В отношении него возбудили уголовное дело. Что касается ворот, то полицейские нашли и изъяли их.