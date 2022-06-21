Гендиректор ЦСК ВВС назвал имя главного тренера команды в сезоне 2022/23 в ВХЛ-Б

Юрий Мордвинцев останется наставником самарцев. Фото: ХК ЦСК ВВС

Юрий Мордвинцев избавится от приставки и.о. и станет главный тренером самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал генеральный директор клуба Юрий Ковтун.

- Главным тренером будет Юрий Мордвинцев. Помогать ему будут Сергей Шиханов и Олег Кузнецов. Никита Скатов остается тренером вратарей, - сказал гендиректор ЦСК ВВС.

Комплектовать команду будут до августа. Сейчас тренерский штаб и руководство занимаются подбором хоккеистов. Упор сделают на самарских воспитанников, сейчас в команде 15 местных хоккеистов.

Напомним, следующий сезон ЦСК ВВС проведет в Первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ-Б). Связано это с финансовыми трудностями в клубе.