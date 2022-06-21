В музее Рязанова в Самаре покажут работу Куйбышевской студии кинохроники в годы войны

В Самаре проведут лекцию о студии кинохроники

В Самаре 23 июня 18:30 музей им. Эльдара Рязанова приглашает самарцев на лекцию «Куйбышевская студия кинохроники в годы Великой Отечественной войны». Эта студия внесла большой вклад в кинолетопись страны и особо значимую роль играла она в годы Великой Отечественной войны. В это время она обслуживала восемь областей и шесть автономных республик.

На лекции эксперты ответят на вопросы жителей и расскажут, какие темы тогда интересовали хроникеров, как работали фронтовые операторы.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись Подробно узнать о лекциях и записаться можно по телефонам музея: 332-05-16, 332-05-17 и в социальных сетях музея. Стоимость билета 150 рублей.